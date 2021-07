Turkish torna sopra la soglia di mille voli al giorno

16:07

Turkish torna sopra la soglia dei mille voli al giorno. L’importante traguardo è stato raggiunto dalla compagnia con l’avvio del mese di luglio e verrà mantenuto, stando allo schedule programmato, per tutto il mese con un range compreso tra mille e millecento voli giornalieri.

Secondo quanto riportato da Simpleflying la fase di recupero non è destinata ad esaurirsi con questi numeri: in agosto la compagnie turca ha in programma di compiere un ulteriore passo avanti salendo fino a oltre 1.200 voli giornalieri. Importanti riscontri starebbero arrivando anche sul fronte del tasso di riempimento che il vettore stima in oltre il 75 per cento.