Turkish sale a quota 10 rotte sugli Stati Uniti: new entry Newark

17:32

Si fa sempre più serrata la corsa a ripristinare i collegamenti da e per gli Stati Uniti. L’ultima new entry in ordine di tempo arriva da Turkish Airlines che ha annunciato l’apertira della decima rotta tra Istanbul e gli States con l’avvio del collegamento su New York Newark.

Il volo era già stato annunciato per il mese di maggio dello scorso anno ma poi la pandemia aveva bloccato i piani e l’inaugurazione era stata posticipata. Il lancio del volo su Newark non modificherà l’operativo già previsto sull’altro scalo, il Jfk.



Oltre ai due aeroporti newyorkesi Turkish effettuerà collegamenti su Atlanta, Boston, Chicago O’Hare, Houston George Bush, Los Angeles, Miami, San Francisco e Washington Dulles.