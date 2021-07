Ripartono domani i voli Singapore Airlines da Roma Fiumicino

15:19

Riprendono da domani, 17 luglio, i voli Singapore Airlines da Roma Fiumicino a Singapore. Il primo volo partirà dall'aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 08:35 e arriverà a Singapore alle ore 6:20 del giorno successivo.

Sia aveva sospeso i voli da Roma Fiumicino nel marzo 2020 a causa del Covid 19. Il ripristino dei voli, coadiuvato da Adr - Aeroporti di Roma, la società che gestisce e sviluppa gli aeroporti della Capitale, contribuirà auspicabilmente alla ripresa dei viaggi intercontinentali.

La rotta da Roma a Singapore sarà operata 3 volte a settimana via Copenaghen e i passeggeri potranno anche prenotare i biglietti da Roma alla capitale danese per viaggiare verso la Danimarca e i Paesi nordici.



La ripresa dei voli da Roma Fiumicino avviene in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di Singapore Airlines in Italia: il primo volo della compagnia atterrò infatti a Roma nel giugno 1971.