Fallimento Air Berlin: respinto il ricorso di Lot contro easyJet e Lufthansa per gli asset

11:43

Si è chiuso ieri quello che forse dovrebbe essere l’ultimo capitolo della travagliata storia di Air Berlin, la compagnia aerea tedesca fallita esattamente quattro anni fa. Gli ultimi strascichi di carattere giudiziario vedevano infatti ancora una pendenza, quella relativa al ricorso di Lot Polish nei confronti dell’acquisizione degli asset da parte di Lufthansa e di easyJet.

Una sentenza emessa dalla Corte europea ha infatti sentenziato che l’operazione effettuata dalle due compagnie non costituisce alcuna violazione delle regole del mercato.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, easyJet aveva rilevato il leasing di 25 A320, alcune operazioni all’aeroporto tegel e un migliaio di dipendenti, il tutto per circa 40 milioni di euro. Da parte sua invece Lufthansa si era portato in casa 80 aerei e un alto numero di dipendenti investendo oltre 200 milioni. Queste acquisizioni avevano trovato l’opposizione di diversi competitor tra cui Ryanair e il gruppo Iag, che però non avevano agito per le vie legali come fatto invece da Lot.