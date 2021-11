Ryanair volerà sulla Roma-Comiso: polemiche per le sovvenzioni

15:32

Ryanair torna a Comiso e a partire dal 17 di dicembre e fino a tutta la stagione estiva effettuerà un volo giornaliero sulla Capitale, subentrando sulla rotta precedentemente operata da Alitalia e ora rimasta scoperta.

Il vettore low cost effettuerà il collegamento senza la continuità territoriale, un tema sul quale, nel corso della presentazione del volo, non sono mancati i toni polemici: “Esortiamo il Governo italiano a rimuovere tutte le restrizioni sulle rotte in continuità territoriale inefficienti e anticoncorrenziali, che bloccano la concorrenza e costano ai contribuenti italiani milioni di sussidi statali inutili e dispendiosi ogni anno”, ha detto il direttore commerciale Jason McGuinnes. E ha aggiunto: “L'introduzione di questo nuovo servizio da parte di Ryanair su base commerciale, evita l'inutile e dispendiosa designazione di tratte in continuità territoriale, facendo risparmiare al contribuente italiano 4,4 milioni di euro all'anno”.