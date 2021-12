Iberia-Air Europa: si allontana l’ipotesi di acquisizione

11:21

L’operazione Air Europa-Iberia sembra aver imboccato una strada senza via di uscita. A essere pessimista sul buon esito dell’acquisizione è la stessa Iberia, dopo le prime notizie sul rapporto della Commissione europea che sembrerebbe bloccare la transazione in quanto violerebbe le regole della concorrenza.

Il rapporto dev’essere ancora ultimato, dal momento che la scadenza è prevista per il 4 gennaio, anche se la consegna dovrebbe essere anticipata a prima di Natale. Tutto però indica che il parere di Bruxelles sarà negativo e non autorizzerà l'operazione.



Dal canto suo, aggiunge Preferente, Iberia insiste nel sostenere di non essere disposta a pagare 500 milioni per l’acquisizione vista la situazione attuale di Air Europa, il cui debito ammonta a 800 milioni. Nonostante ciò Iberia continua a negoziare con Globalia, Bruxelles e il governo spagnolo.