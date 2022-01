11:29

Il traffico sullo scalo di Malpensa sta reggendol’urto generato dalla pandemia, anche se i numeri stentano a riprendersi. Sono lontani i record del 2019, quando l’aeroporto toccò quasi 27 milioni di passeggeri, in costante crescita arrivata al 40% in più nell’arco di quattro anni. Nel 2021 lo scalo ha segnato una lenta ripresa per il traffico passeggeri, bloccata dalla quarta ondata pandemica.

A reggere invece è il settore delle merci e, come riportato da Il Giorno, il 2022 sarà ancora un anno in salita. "Non si possono fare previsioni, Malpensa non può reggersi sul traffico d’agosto e del periodo di Natale – dice Luigi Liguori, segretario generale della Filt Cgil di Varese – la quarta ondata ha causato ancora una riduzione dei voli, da -35% degli ultimi mesi, a- 45% del mese di dicembre. È chiaro che l’auspicio è di uscire dall’emergenza causata dalla pandemia e ritornare ai numeri pre Covid, ma in questo momento il quadro è ancora complesso".



Attualmente a Malpensa molti occupati nei vari settori presenti in aeroporto sono in cassa integrazione a rotazione e numerose compagnie aeree hanno attivato di nuovo il ricorso agli ammortizzatori sociali per i prossimi sei mesi, in attesa di segnali di ripresa. Come sottolinea ancora Il Giorno, i sindacati auspicano maggiore attenzione da parte del Governo che fino ad oggi ha fatto mancare al settore del trasporto aereo il necessario supporto.



Difficile per le compagnie, con la quarta ondata di contagi da Covid, riempire gli aerei, spiega ancora Liguori "Effettuano i voli nonostante un load factor medio del 55%, per non perdere gli slot. È una quota che consente di limitare le perdite, ma anche questo è un problema sul quale porre a livello istituzionale attenzione". Per oggi è previsto uno sciopero dei dipendenti di Sea, che incrociano le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14, dando vita a un presidio a Linate per manifestare la loro contrarietà alla decisione della società di gestione di esternalizzare un ramo d’azienda, quello dei servizi informatici.