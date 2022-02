di Lino Vuotto

08:03

Flotta rinnovata, apertura di nuove basi in Francia, aumento dell’offerta per la summer del 40 per cento rispetto ai numeri del 2019. Volotea gioca tutte le sue carte per cavalcare una ripresa che quest’anno appare più che una speranza. E per quanto riguarda l’Italia sono in programma 4,5 milioni di posti offerti (+18 per cento, sempre su tre anni fa) e 15 nuove rotte.

“L’Italia resta per noi un mercato prioritario e fondamentale – sottolinea Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe – anche se per quest’anno abbiamo deciso di restare a quota sette come numero di basi sulla Penisola. Però aumenteremo le rotte in campo: abbiamo già annunciato alcune novità sulla Francia e una di queste coinvolgerà anche Firenze, che per noi si tratta di un ritorno dopo alcuni anni di assenza”.



Il network

Il network della compagnia manterrà il suo orientamento focalizzato su destinazioni leisure, in particolare di Grecia e Spagna, e sulle isole in particolare. In questo senso proseguirà il percorso intrapreso sulla Sardegna, dove Volotea è posizionata su tutti e tre gli aeroporti e dove è in corso l’esperienza dei voli in continuità territoriale: “È andata molto bene e ci ha aiutato molto – aggiunge Rebasti -. Credo che siamo riusciti a dimostrare di essere un’azienda veloce a rispondere alle esigenze del mercato”. La continuità scadrà ora il 14 maggio. E poi? “La Regione ha messo in campo una nuova formula che di fatto apre a tutte le compagnie che hanno i requisiti, ma senza oneri. Noi abbiamo iniziato a dialogare per esserci, vedremo se altri si faranno avanti”.



Distribuzione

Sul fronte della politica commerciale, Volotea non intende cambiare rotta e continuerà a perseguire il percorso della multicanalità, guardando al cliente finale così come ad agenzie e tour operator: “Forse siamo una low cost atipica, ma riteniamo giusto continuare a essere su tutti i gds ed essere aperti a tutti i segmenti di mercato”.