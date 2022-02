Alta tensione in Ucraina, i vettori europei sospendono i voli

15:38

Mentre la tensione tra Ucraina e Russia continua a salire di tono altre compagnie aeree europee annunciano la sospensione dei voli su Kiev. Air France ha deciso di annullare quelli previsti per domani fra Parigi e Kiev, mentre Lufthansa - che ha detto di “monitorare costantemente la situazione” - sospenderà i collegamenti per Kiev e Odessa, ma i voli per Leopoli continueranno.

Anche Swiss e Austrian Airlines sospenderanno i voli fino al 28 febbraio, seguendo Klm che già da alcuni giorni ha stoppato i collegamenti per l’Ucraina “per motivi di sicurezza”.



L'appello di Di Maio

"La situazione delle ultime ore in Ucraina ci preoccupa non poco, l'Italia è in massima allerta per riuscire ad affrontare gli eventi con la massima preparazione". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio il quale, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, fa appello agli italiani: "lascino l'Ucraina".



"La nostra ambasciata a Kiev in queste giornate e in queste ore sta effettuando diverse prove di evacuazione del personale - spiega il ministro, come riportato dall'Agi - e, cosa ancor più importante, sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese" ha detto Di Maio. L'ambasciata italiana a Kiev resterà comunque aperta.