Tui: “Prenotazioni pasquali su Messico e Repubblica Dominicana a livelli pre-Covid”

08:47

Tui ha annunciato la pianificazione di voli aggiuntivi in aprile per Messico, Repubblica Dominicana e Turchia per soddisfare la crescente domanda di Pasqua.

Un volo settimanale extra per Cancun da Gatwick opererà dal 6 aprile e uno da Manchester dal 3 aprile. Tui opererà quindi 17 voli a settimana verso la sua principale destinazione balneare a lungo raggio. La Repubblica Dominicana vedrà un volo settimanale extra da Manchester a Punta Cana dal 3 aprile, portando il totale dei voli settimanali di Tui verso a otto durante Pasqua e in estate.

Tui ha inoltre sottolineato che la Turchia è rimasta una delle destinazioni balneari a corto raggio più popolari. Per soddisfare la domanda, in aprile verranno effettuati due voli settimanali extra da Manchester ad Antalya, portando il programma a 13 voli settimanali nel periodo pasquale. Questo aumenterà ulteriormente con 22 voli settimanali in maggio e 47 in giugno.



Richard Sofer, commercial and business development director di Tui, ha dichiarato: “Per Pasqua stiamo assistendo a una forte domanda di pacchetti da parte delle famiglie. C'è stato un aumento generale di richieste per il lungo raggio durante tutto l'anno e le prenotazioni di Pasqua per Messico e Repubblica Dominicana sono tornate ai livelli pre-Covid. Anche le destinazioni più vicine a casa sembrano performare bene, poiché le regole di ingresso per gli adolescenti sono più semplici e alcune offerte, in particolare in Turchia, scatenano una domanda fino ad ora ferma.

Grazie all’aumento dei voli è possibile ora scegliere per la prossima Pasqua tra oltre 870 voli verso 35 destinazioni".



Le destinazioni più vendute di Tui per la prossima Pasqua sono Tenerife, Egitto, Cancun, Repubblica Dominicana, Lanzarote e Turchia.