Grimaldi Lines aumenta l’accessibilità del sito

09:19

Un sito web ancora più accessibile e facilmente navigabile anche per gli utenti con disabilità fisiche e cognitive. È la novità introdotta da Grimaldi Lines in partnership AccessiWay, startup specializzata in soluzioni informatiche che trasformano i siti web in strumenti fruibili da una larghissima platea.

“In linea con l’accessibilità delle nostre navi e terminal, abbiamo pensato di rendere facilmente navigabile a tutti anche il nostro sito web -. ha dichiarato Francesca Marino (nella foto), passenger department manager di Grimaldi Lines –. L’inclusività è un valore chiave per la nostra compagnia di navigazione, che già da tempo ha varato un progetto dedicato al turismo accessibile in ogni suo aspetto”.



La nuova funzione, impostata da AccessiWay sul sito Grimaldi Lines, si attiva da ogni tipo di device, semplicemente cliccando su una piccola icona bianca in campo blu, presente in home page. Attraverso il menù a tendina è possibile ingrandire i caratteri e la spaziatura dei testi, rimuovere contrasti di colore, attivare appositi cursori, nonché impostare la lettura automatica dei contenuti per consentirne la fruibilità da parte di utenti con deficit di tipo sensoriale, fisico-motorio oppure neurologico-cognitivo.