La Compagnie: un piatto italiano firmato da uno chef stellato sul Milano-New York

13:58

La Compagnie aggiunge sul volo Milano-New York un piatto italiano. Sarà Lorenzo Cogo (nella foto), vicentino, a firmare il primo piatto italiano a partire da luglio.

Il noto chef presenterà un piatto della tradizione veneta, il baccalà mantecato, rivisitato esclusivamente per il volo 100% business class da Milano Malpensa a New York Newark.

Lorenzo Cogo ha ottenuto la prima stella Michelin all’età di 25 anni e da pochi mesi ha aperto un nuovo ristorante a Venezia, il Dama, all’interno del cinque stelle Ca’ Bonfadini affacciato sul canale di Cannaregio.

“Viaggiare è tra le mie passioni principali, amo soprattutto New York, città che trovo sempre stimolante – commenta Cogo -. Con La Compagnie c’è stata subito un’intesa perfetta grazie al comune senso valoriale nell’offrire un servizio accurato ed esclusivo".



Dallo scorso 15 aprile, La Compagnie ha scelto Milano Malpensa come hub italiano per il suo volo intercontinentale verso New York, dopo Parigi e Nizza. Poco più di nove ore separano la città meneghina dalla metropoli americana, due città che hanno molto in comune dalla moda, al design, dal lusso alle esperienze lifestyle più esclusive.