Il volo più breve del mondo: 1 minuto fra Westray e Papa Westray in Scozia

16:15

“Un minuto e arrivo”. La proverbiale frase ha del vero se si vive nelle Orcadi, l’arcipelago a Nord Est della Scozia, dove due isole, Westray e Papa Westray, sono collegate da quello che è, certificato anche dal Guinness dei primati, il volo commerciale più breve del mondo: 47 secondi in tutto, che possono arrivare a 2 minuti se il vento e sfavorevole o i bagagli sono pesanti.

Il volo viene effettuato fin dal 1967 dalla compagnia Loganair ed è disponibile due volte al giorno al mattino, ad orari variabili. I passeggeri sono 8 in tutto e si stringono nella piccola cabina del Britten Norman BN-2 Islander utilizzato dalla compagnia sulla rotta.



La distanza coperta, 2,7 chilometri, è davvero esigua, ma in mancanza del volo dovrebbe essere effettuata con traghetto, non sempre garantito viste le condizioni spesso molto agitate del mare. Fra le due isole da anni si pensa di costruire un ponte, ma per ora si tratta solo di progetti, e il piccolo aereo per viaggi da 1 minuto continua a volare.