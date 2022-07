Heathrow: le limitazioni ai voli proseguiranno fino a ottobre

15:56

Il 'regime ridotto' di Heathrow potrebbe continuare fino a ottobre. L'avvertimento sarebbe contenuto in una lettera che, stando a quanto riportato da The Telegraph, lo scalo avrebbe inviato ai vettori.

Il contenuto della missiva viene ripreso da ttgmedia.com, che precisa come le limitazioni ai voli, stando alle previsioni, continuerebbero fino alla seconda metà di ottobre. In un primo momento come data era stata fissata l'11 settembre, ma il termine sembra destinato a essere prorogato.



Secondo le cifre riportate dal sito di informazione trade, i movimenti degli aerei saranno limitati a 1.100 al giorno fino al 31 agosto, a 1.150 a settembre e a 1.200 a ottobre. Bisogna però considerare che prima del Covid lo scalo contava 1.350 movimenti al giorno.