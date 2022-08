Aeroporto di Venezia, si riducono i tempi di attesa

14:56

Lieve miglioramento per i tempi di attesa all'aeroporto di Venezia nella seconda settimana di agosto. Con una nota Save, la società di gestione dell'aeroporto, evidenzia che l'attesa media ai varchi di sicurezza dall'8 al 14 agosto è stata pari a 7 minuti e 4 secondi, un minuto in meno rispetto alla settimana precedente.

"Anche i tempi di riconsegna bagagli hanno avuto un andamento migliorativo - si legge nella nota -: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio (20 minuti nella settimana precedente e 24 l'ultima di luglio) e di 29 minuti per l'ultimo (30 nella settimana precedente e 33 l'ultima di luglio)".



Nella settimana in questione lo scalo ha gestito 249.137 passeggeri, pari all'84% di quelli registrato nello stesso periodo del 2019.