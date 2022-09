Nuovo record per l'aeroporto di Perugia: agosto a +137%

19:30

L’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia registra un nuovo record, con 55mila 742 passeggeri transitati nel mese di agosto. L’incremento rispetto all’agosto 2019, quando i passeggeri furono 23mila 502, è pari al +137%.

Nei primi otto mesi dell’anno, grazie ai 243mila 464 passeggeri transitati, è stato già superato dell’11% il traffico registrato nell’intero 2019, mentre il raffronto relativo al periodo gennaio – agosto riporta una crescita del +67%. Il totale dei movimenti aerei di questi primi 8 mesi è stato di circa 2mila per quanto riguarda l’aviazione generale e mille798 per l’aviazione commerciale, mentre nel 2019 furono rispettivamente mille 623 e 932.



Una stagione estiva di grande rilancio, che proseguirà fino alla fine di ottobre con 16 destinazioni, nazionali ed internazionali, programmate da otto compagnie aeree ed operate con 84 voli di linea settimanali da/per Catania, Palermo, Cagliari, Lamezia, Trapani, Brindisi, Bruxelles, Rotterdam, Londra Heathrow, Vienna, Barcellona, Londra Stansted, Bucarest, Malta e Tirana.



La direzione dell’Aeroporto dell’Umbria ha commentato: “Il risultato molto positivo si accompagna ad oggi ad un ulteriore grande obiettivo, aver erogato durante il periodo di picco una buona qualità di servizi a passeggeri e aerei durante un periodo difficile per il trasporto aereo. La chiusura di fine anno sarà sicuramente migliore rispetto a quanto previsto dal piano industriale e supererà di gran lunga il record storico di transiti e movimenti dell’anno 2015”.