ll richiamo di A4E per evitare un'altra estate di caos

12:00

Scongiurare tutti in tutti i modi un'altra estate caotica come quella appena passata, soprattutto dal punto di vista del trasporto aereo. Questo il richiamo di A4E al mercato dell'aviazione.

Come riporta travelmole.com, l'associzione ha chiesto che non si ripetano gli errori del periodo caldo del 2022. Sul banco degli imputati, le richieste degli aeroporti, spesso con scarso preavviso, di ridurre il flusso dei viagiatori.



"Abbiamo bisogno di un approccio congiunto - ha affermato l'amministratore delegato Thomas Reynaert - che garantisca a tutti noi dell'industria aeronautica europea di lavorare il più a stretto contatto possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso"