08:01

Arrivano i primi effetti dell’aumento vertiginoso dei costi e del calo della domanda temuto a causa della minore capacità di spesa da parte dei clienti. Due delle nuove compagnie della Norvegia, Flyr e Norse Atlantic, dopo una rapida crescita avvenuta in particolare per l’estate, si apprestano ora a effettuare tagli anche consistenti.

Nel caso di Flyr, secondo quanto riportato da Simpleflying, la scure arriverà su circa il 50 per cento dell’operativo previsto per la winter. Una sospensione temporanea, anno assicurato dal vettore, per poi riprendere gradualmente a partire dalla prossima primavera.



Tagli ai voli transatlantici

Nel caso di Norse, il vettore ha deciso di tagliare una rotta da Berlino su Los Angeles e ridurre le frequenze su New York. Da Oslo invece verrà sospeso il volo sempre su Los Angeles e ridotte le frequenze su altre rotte.