Latam: il 3 novembre l'uscita definitiva dal chapter 11

19:25

Il 3 novembre. E’ questa la data fissata per l’uscita definitiva dal chapter 11 da parte di Latam, a sua volta alle prese con un rilancio delle operazioni con valori prossimi a quelli pre pandemia.

La società uscirà dalla bancarotta con circa 10,3 miliardi di dollari in azioni e quasi 6,9 milioni di debiti, secondo Latam. Si prevede di uscire dal Chapter 11 con 2,2 miliardi di dollari di liquidità e una riduzione del debito di circa il 35%.



La notizia arriva dopo che il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha approvato la joint venture tra Latam e Delta Air Lines, annunciata per la prima volta a settembre 2019. Delta in precedenza possedeva circa il 20% di Latam, ma nell'ambito della ristrutturazione ha una partecipazione azionaria del 10%. Qatar Airways ha anche una partecipazione azionaria nel vettore.