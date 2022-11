Ita Airways e i piani per la Gran Bretagna, una campagna ad hoc per il Paese

15:42

Ita Airways investe sul mercato Uk. La compagnia è al Wtm 2022 per promuovere sia l’offerta voli sul mercato britannico, dove opera circa 90 voli settimanali per Londra da Roma e Milano, sia l’impegno nella sostenibilità, grazie alla flotta environment-friendly.

Il Regno Unito è uno dei mercati europei più strategici per il vettore, che dunque continua a investire su questa piazza, anche attraverso la campagna pubblicitaria multicanale ‘Destination: You’, on-air sino al 1° dicembre sugli schermi digitali delle principali stazioni ferroviarie e metropolitane di Londra.



Ita sta, inoltre, avviando una campagna di banner pubblicitari online, e, parallelamente, lancia un’offerta commerciale in esclusiva dedicata ai clienti nel Regno Unito, per volare verso alcune destinazioni italiane entro il 31 marzo 2023. S. P.