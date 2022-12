Emirates raddoppia i voli giornalieri da Roma

14:58

Emirates aggiungerà dal 1 febbraio un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai.

Operato dal Boeing 777, il servizio aggiuntivo aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare le frequenze giornaliere, per soddisfare l'aumento stagionale della domanda di viaggi e portare a 14 frequenze a settimana i voli da e per Dubai.

Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questa collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28mila voli tra Dubai e la Capitale.



“Siamo felici e soddisfatti di aggiungere questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai poiché rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”.