New entry nei cieli tedeschi: sta per arrivare Bavarian Airways

15:08

Si chiama Bavarian Airways, avrà base a Monaco di Baviera e dovrebbe iniziare le operazioni di volo entro la fine di quest’anno la nuova compagnia aerea tedesca nata dall’iniziativa di un uomo d’affari sconosciuto al settore, Adem Karagöz.

La flotta sarà inizialmente di 12 Embraer E195 e il business plan, come spiega Preferente, prevede collegamenti interni da Monaco a Düsseldorf, Berlino e Francoforte. In seguito l’obiettivo è di ampliare il raggio d'azione, estendendo il network di voli ad Amsterdam, Ginevra e Londra, in concorrenza con altri vettori già affermati.

Il vettore si rivolge soprattutto ai viaggiatori d’affari e non si definisce esattamente di una low cost, in quanto – come spiega la compagnia stessa – i passeggeri avranno a disposizione a bordo anche la prima classe, con sedili individuali su ciascun lato del corridoio e molto più spazio a disposizione rispetto alle compagnie low cost.