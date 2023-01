15:37

Un nuovo allungamento dei tempi per l’affaire Ita-Lufthansa? Mentre da più parti era attesa già per questa settimana l’offerta preliminare per rilevare il 40 per cento delle azioni della compagnia italiana da parte del gruppo tedesco, gli ultimi rumors parlano invece di una pausa di riflessione in attesa dei chiarimenti richiesti da Francoforte al Governo italiano.

Le richieste

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso tedesco vorrebbe ora ulteriori garanzie non tanto per la presentazione della proposta, stimata ora in circa 350 milioni, quanto sulla possibilità di uscirne indenne qualora il progetto non riesca ad andare in porto e quindi non si finalizza la seconda fase, ovvero quella dell’acquisizione totale di Ita.



Apertura ad altri investitori

Non solo: Lufthansa sarebbe alla ricerca anche di garanzie per avere la possibilità di aprire le porte anche ad altri investitori nel processo di acquisizione totale della compagnia: un passaggio con il quale si potrebbero riaprire le porte al primo progetto, quello nato dal gruppo Msc in cordata con Lh. Secondo il quotidiano economico internazionale, comunque, da parte del Governo italiano ci sarebbe ancora la massima fiducia sul completamento dell’operazione.