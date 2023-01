Tap rafforza il network dei voli, tutte le novità dell'estate

10:01

Sono otto le frequenze settimanali che, dal 26 marzo, Tap Air Portugal offrirà in partenza da Napoli alla volta di Lisbona, incrementando anche del 20% la capacità rispetto alla scorsa estate grazie a un Airbus più grande. Con la summer 2023 aumenteranno anche i voli intercontinentali; il vettore introdurrà infatti 10 collegamenti settimanali aggiuntivi da Lisbona verso cinque città del Nord America, con Boston che passerà a due frequenze giornaliere, Miami e Washington a 10 e Chicago e San Francisco a cinque.

Rafforzati anche i voli verso il Brasile, con San Paolo che passerà a 20 frequenze settimanali, Belo Horizonte a sette, Brasilia e Salvador a sei e Belem a quattro. Infine, il Venezuela beneficerà di un volo settimanale in più per Caracas, per un totale di tre voli settimanali. E oltre al ripristino di altre rotte stagionali, come Tangeri in Marocco, Faro avrà un volo in più al giorno (passando da tre a quattro) mentre Porto Santo, a Madeira, avrà di nuovo una frequenza giornaliera.