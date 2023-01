07:55

A causa della pandemia sono stati anni difficili per le compagnie aeree. Ma c'è una buona notizia: la sicurezza nei viaggi aerei non è mai venuta meno. A dimostrarlo la tradizionale classifica che AirlineRatings ha elaborato prendendo in considerazione 385 vettori, gli incidenti - gravi e non - degli ultimi anni, i documenti governativi e delle principali associazioni.

Ebbene, ad aggiudicarsi il titolo di compagnia più sicura al mondo per il 2023 è Qantas, che nei suoi 100 anni di storia “ha accumulato un record straordinario di primati nelle operazioni e nella sicurezza” dice AirlineRatings.



Ma chi fa compagnia al vettore australiano? Secondo il portale specializzato "sono all’avanguardia in materia di sicurezza, innovazione e lancio di nuovi aeromobili" Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Tap Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, Eva Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific, Hawaiian Airlines, Sas, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, Klm, American Airlines e Delta Air Lines.



"Tutti i vettori - ha sottolineato Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings - hanno incidenti ogni giorno e molti sono problemi di fabbricazione relativi all’aeromobile o al motore. È il mondo in cui l’equipaggio gestisce questi problemi che fa la differenza fra una buona compagnia aerea e una non sicura. Le nostre prime 20 compagnie aeree più sicure 2023 sono poi quelle sempre all'avanguardia nell'innovazione della sicurezza, nell'eccellenza operativa e nel lancio di nuovi velivoli, come l'Airbus A350 e il Boeing 787”.

Amina D'Addario