easyJet torna ad Ancona: volo su Londra Gatwick a partire da luglio

10:42

easyJet tornerà a volare su Ancona dalla prossima estate. Dopo il lungo stop per la pandemia, il vettore low cost si prepara a ripristinare il collegamento con Londra Gatwick, che verrà attivato a partire dal 3 luglio con due frequenze alla settimana.

“La presenza di easyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta per i passeggeri italiani – ha commentato l’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna -, sempre più connessi con le principali destinazioni europee grazie al network del vettore aereo ed è altresì un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima Regione, meta da sempre apprezzata dai turisti anglosassoni”.



I voli, che sono già prenotabili su tutti i canali, decolleranno il lunedì e il venerdì e resteranno attivi fino alla fine di ottobre. “Le Marche sono una destinazione da sogno per i nostri clienti inglesi, ma con questo volo contiamo anche di accompagnare tantissimi passeggeri marchigiani a visitare Londra e il Regno Unito, a partire dal prossimo 3 luglio”, ha concluso il country manager di easyJet Lorenzo Lagorio.