14:22

Prende il via il nuovo corso dei voli in continuità territoriale sulla Sardegna con l’avvio delle vendite dei biglietti da parte di Ita Airways, per quanto riguarda i voli tra Cagliari e Linate e Fiumicino, e per la Olbia-Fco per quanto concerne Volotea.

Il vettore nazionale avvierà i collegamenti il 17 febbraio e le vendite sono aperte per i voli fino al 25 marzo, in attesa di ricevere le autorizzazioni per la stagione estiva. Ita effettuerà da un minimo di 6 a un massimo di 8 frequenze giornaliere sulla Capitale e da 4 a 6 sullo scalo milanese.



Tre invece le frequenze previste sulla rotta Olbia-Roma da parte della compagnia low cost, che proprio sull’isola ha due delle sue basi italiane. “Siamo estremamente felici di poter continuare a supportare la connettività sarda – ha commentato il country manager Valeria Rebasti -: la gestione di questa tratta tra la Sardegna e la penisola italiana è la riprova della vicinanza di Volotea ai passeggeri isolani”. Anche per Volotea per ora vendita dei biglietti tra il 17 febbraio e il 25 marzo.