Air Transat: 18 voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia Terme nell’estate 2023

15:35

Diciotto voli diretti da tre aeroporti. Questa l’offerta estiva che Air Transat mette in campo in Italia. A partire da maggio, la compagnia aerea opererà 7 collegamenti alla settimana verso Toronto da Roma; 2 da per Toronto e 1 per Montréal da Venezia e 1 per Toronto da Lamezia Terme.

Il vettore offrirà inoltre voli in connessione dai tre scali per Vancouver e Calgary.



Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).



Europa e Usa

Grandi gli impegni in Europa e Usa. Nel Vecchio Continente, nel picco dell’estate 2023 la compagnia canadese opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. In piena summer, opererà da Montréal 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono previsti tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra.



Negli States, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali da Montréal, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale.