Torna l’incubo della carenza di personale nel trasporto aereo? La prossima stagione estiva, che si annuncia molto promettente stando all’andamento delle vendite, riaccende allo stesso momento i riflettori sui rischi derivanti dalla difficoltà a reperire dipendenti qualificati oltre che ai ritardi nelle consegne degli aerei da parte dei costruttori.

Prime decisioni

E c’è chi inizia preventivamente a correre ai ripari. E’ il caso di Lufthansa che, secondo quanto riportato da Simpleflying, toglierà dallo schedule estivo 30mila voli. Una decisione presa con le stesse motivazioni dello scorso anno, ovvero evitare di trovarsi di fronte a cancellazioni dell’ultimo momento. Anche in questo caso a essere colpite saranno le rotte più brevi o comunque quelle dove è più facile sostituire il collegamento con un viaggio in treno sulle linee ad Alta velocità.



Il numero dei tagli potrebbe però non essere definitivo. I 30mila voli cancellati riguardano infatti i collegamenti della compagnia, ma simili provvedimenti potrebbero essere estesi alle altre compagnie del gruppo.