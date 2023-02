13:51

Royal Air Maroc aggiorna i contatti telefonici per il mercato italiano. Attraverso una nota, la compagnia aerea ha comunicato che il vecchio numero verde 800 254 740 non è più attivo.

In sostituzione, il vettore ha attivato un nuovo numero, che gli operatori della Penisola potranno utilizzare per mettersi in conttato con il call center: 02 8275 1111.



Questo numero, precisa Royal Air Maroc nella comunicazione, seguirà il costo delle tariffe nazionali standard per l’Italia.