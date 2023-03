Ita Airways al debutto all'Itb di Berlino nello stand dell'Enit

08:47

Tappa a Berlino per la prima edizione post Covid dell’Itb per Ita Airways. Dal 7 al 9 marzo la compagnia sarà presente all’interno del padiglione dell’Enit per incontrare i protagonisti dell'industria turistica internazionale, agenti di viaggi, tour operator e uffici del turismo.

“In occasione della kermesse tedesca – spiega la compagnia in una nota -, Ita Airways presenterà al pubblico la nuova offerta per la stagione Summer 2023 che prevede un totale di 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali con un forte investimento sulle rotte del lungo raggio anche grazie al piano di espansione della flotta, che vedrà nel corso dell’anno il face in di 33 nuovi aeromobili di cui 25 di corto e medio raggio e 8 di lungo raggio”.



Per quanto riguarda il mercato tedesco, la compagnia offrirà 114 voli settimanali tra la Germania e l'Italia nella prossima stagione estiva, grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Düsseldorf e Amburgo con gli hub di Roma Fiumicino o Milano Linate.