Air Europa-Iberia: Ue o Spagna, a chi spetta il via libera

14:45

Con ogni probabilità sarà l'Antitrust Ue a dover dire l'ultima parola sul passaggio di Air Europa a Iberia e dunque a Iag. Ma non è detta ancora l'ultima parola.

A cercare di fare chiarezza sull'ultimo giallo della cessione più intricata della penisola iberica è preferente.com, che spiega come ora la grande incognita sia proprio il tema della concorrenza.



Le ipotesi sul tavolo sono sostanzialmente due: a dare il via libera finale potrebbe essere la direzione generale per la concorrenza della Comissione europea (che aveva già mostrato dubbi sull'operazione) oppure la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza. Nel primo caso a pronunciarsi sarebbe Bruxelles, mentre nel secondo la questione resterebbe entro i confini della Spagna.



L'opzione più probabile sarebbe quella che vede il dossier sui tavoli dell'Unione europea, dal momento che le dimensioni di Iberia superano il tetto oltre il quale entra in gioco l'Ue. Ma non è ancora detta l'ultima parola: il fatto che entrambi i vettori coinvolti realizzino più di due terzi del fatturato nello stesso stato membro (la Spagna, appunto) potrebbe far propendere per l'opzione della commissione nazionale.



In ogni caso, secondo il ceo di Iag Luis Gallego, il processo id approvazione potrebbe chiedere 18 mesi.