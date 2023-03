Nuova legge anti-fumo allo studio: divieto totale negli aeroporti

17:03

Le sale fumatori negli aeroporti potrebbero avere i giorni contati, andando di fatto a vietare le sigarette nell'intere aeree degli scali, senza esclusione.

Il Governo sta studiando una nuova legge anti-fumo, che darebbe una nuova stretta contro i consumatori di tabacco. La normativa andrebbe a coprire anche le e-cig.



Secondo le prime indiscrezioni, riportate da corriere.it oltre che per gli aeroporti potrebbe arrivate lo stop al fumo anche in numerose aree all'aperto, come i tavolini dei bar (ad eccezione di quelli che disporranno di un'apposita area fumatori), i parchi (se in presenza di bambini o donne incinte) e alle fermate di metro, bus, treni e traghetti.