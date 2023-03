11:57

Se Trenitalia sbarca in Francia, Sncf in tutta risposta mette piede in Italia. La compagnia di treni d'Oltralpe si prepara a lanciare il 'project Allegro', con cui porta in Italia il modello low cost ad Alta velocità Ouigo.

Come riporta corriere.it, i primi viaggi partiranno a giugno del 2026 e cresceranno via via fino a marzo del 2028. In totale saranno 13 i tragitti giornalieri tra andaa e ritorno: 9 tra Milano e Roma e 4 tra Torino e Venezia. A questi si aggiungeranno due Parigi-Milano.



Il piano dovrebbe essere presentato il prossimo 26 aprile al Comitato di impresa europeo, ovvero l'organismo di Sncf resposabile dello sviluppo all'estero. L'Italia non sarebbe infatti il primo paese straniero dove l'operatore francese mette piede: nel 2021, sempre con Ouigo, ha avviato i collegamnti tra Madrid e Barcellona. In Italia si appogerebbe alla controllata Svi (Sncf Voyages Italia), che già si occupa dei collegamenti Parigi-Milano.