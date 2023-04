Iberia-Air Europa, si entra nel vivo: arriva il comitato che dovrà dare il via libera

08:46

Il passaggio di Air Europa a Iberia si appresta ad affrontare il momento più delicato: quello in cui i manager dovranno convincere l'antitrust Ue a dare il via libera all'operazione.

Nei prossimi giorni, come riporta preferente.com, dovrebbe essere costituito il comitato che dovrà analizzare l'operazione.



Il momento è delicato perché si tratta di convincere le medesime autorità che avevano già bloccato l'operazione nel 2021. Ma questa volta Iberia sembra maggiormente fiduciosa in una risposta positiva, anche alla luce della recente tendenza del trasporto aereo europeo all'aggregazione.



Secondo le prime informazioni, rispetto a due anni fa, questa volta la strategia di Iberia sarà differente: se nel 2021 il vettore aveva presentato alcune misure preventive per ottenere il via libera, questa volta sembra che il vettore sia deciso ad ascoltare le richieste del comitato e poi modulare le proprie azioni in base alle esigenze.