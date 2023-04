Volotea incrementa sulla Grecia con otto nuove destinazioni

16:33

Saranno 8 le nuove destinazioni che verranno operate da Volotea dalla Grecia nel corso dell’estate. Il vettore low cost decide di aumentare l’impegno in particolare su Atene, portando a 17 in totale le rotte che verranno operate, con un incremento dell’offerta pari al 33 per cento.

Le novità saranno in direzione di Francia, Italia e Spagna dai principali aeroporti greci: due rotte da Atene a Tolosa e Cagliari, due rotte da Santorini a Bilbao e Palermo, una rotta da Heraklion a Bordeaux, una rotta da Rodi a Nantes, una rotta da Kalamata a Nantes e Karpathos a Napoli.



"I nostri piani per quest'anno mostrano che la nostra traiettoria di crescita – sottolinea il fondatore Carlos Munoz - è più forte che mai e siamo impegnati ad espandere la nostra rete in tutta Europa, con la Grecia come parte vitale di tale strategia”.