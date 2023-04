Ryanair cancella tutta la programmazione su Comiso

10:05

Scontro aperto in Sicilia tra Ryanair e l’aeroporto di Comiso, con il vettore low cost che ha deciso di cancellare tutta la programmazione sullo scalo ragusano alla vigilia delle conferenze stampa di presentazione effettuate in tutti gli altri scali dell’isola.

Secondo la compagnia, “purtroppo, Sac, il gestore aeroportuale di Comiso, ha tentato di cambiare i termini del nostro accordo alla vigilia della conferenza stampa. Ryanair è stata di conseguenza purtroppo costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita. Una notizia devastante per Comiso e per il ragusano”.



Pronta la replica da parte della società di gestione: “Le posizioni del vettore sono cambiate in una direzione inaccettabile perché contraria alla politica commerciale di Sac. Quanto richiesto, infatti, comporterebbe una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e metterebbe in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell'equilibrio finanziario della Società di Gestione degli aeroporti di Comiso e a Catania”.