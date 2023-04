Ita-Lufthansa vicini all'accordo: trattativa prorogata al 12 maggio

09:21

Sarebbe vicina al traguardo la conclusione della trattativa per l’ingresso di Lufthansa con una quota di minoranza nel capitale di Ita Airways.

I manager del colosso tedesco avrebbero infatti chiesto al ministero dell’Economia di prorogare la trattativa in esclusiva fino al 12 maggio, rispetto alla scadenza originaria del 24 aprile.

Dal Mef, come riporta Il Sole 24Ore, è già arrivato il consenso a questo supplemento di istruttoria.



“L'operazione, nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la voglia cambiare di una virgola fa parte del negoziato” aveva detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi.

Attraverso un aumento di capitale riservato, Lufthansa intende acquisire dal Tesoro fino al 40% di Ita: si starebbe parlando di una cifra intorno ai 250 milioni circa. La percentuale sarà resa nota al momento del closing, in base al valore che avrà al momento Ita Airways.



Una volta raggiunta l’intesa tra il Mef e Lufthansa, il dossier verrà inviato a Bruxelles per ottenere il via libera dell’Antitrust europeo, atteso entro l’estate.



Superati questi adempimenti, si entrerà nella ‘fase 2’, ovvero quella dell’opzione di controllo di Ita da parte di Lufthansa, che la compagnia dovrebbe esercitare una volta raggiunto il breakeven, atteso dopo due anni, quando dal 2026 la compagnia sarà diventata ‘profittevole’. Il Governo intenderebbe assicurare un presidio a tutela dell'interesse pubblico dopo il primo biennio e sono due le opzioni oggetto di valutazione: attraverso il mantenimento di una quota azionaria o con la presenza di rappresentanti nel board. Sarà a quel punto necessario modificare lo Statuto.