Air France-Klm dal 1 giugno toglie le tariffe ‘light’ dai Gds

14:40

Dal prossimo 1 giugno Air France-Klm eliminerà le tariffe più basse per i voli a corto e medio raggio dai Gds “per continuare a stimolare le agenzie di viaggi ad utilizzare la tecnologia Ndc”.

A raccontare questo passaggio, piuttosto delicato, è Stéphane Ormand, vicepresidente distribution del gruppo Air France-KLM in un’intervista all’Echo Touristique.



“Oggi sul totale delle vendite indirette di Air France-KLM, cioè tramite agenzie di viaggio, il 25% passa attraverso il canale Ndc. Quindi il 75% delle nostre vendite indirette passa ancora attraverso la tecnologia Edifact e i Gds. Il nostro obiettivo per il 2027 è arrivare al 90% delle vendite tramite agenzia sul canale Ndc”.



E per stimolare gli agenti ad utilizzare questo canale, la compagnia sta mettendo in piedi strategie che puntano dritto sui costi dei voli. “Dal 1° giugno elimineremo dai principali Gds le tariffe più basse per i voli a corto e medio raggio – spiega Ormand -. Si tratta delle tariffe "light", ovvero quelle in cui si viaggia ad esempio senza bagaglio, con una durata minima del soggiorno; sono quelle già vendute in maniera massiccia sul nostro sito”.



Prima delle tariffe light, Air France/Klm è già intervenuta sulle promozioni, che sono progressivamente scomparse dal sistema Gds per essere disponibili solo a chi utilizza la tecnologia Ndc.



E questo malgrado le agenzie lamentino alcuni problemi tecnici, soprattutto sul post vendita. “Abbiamo annunciato delle scadenze, che abbiamo più volte rimandato perché la catena del turismo non era pronta. Oggi, la mia convinzione è che sia il momento giusto per intervenire”.