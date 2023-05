Ita Airways: biglietto treno+aereo esteso alle ferrovie europee

11:20

Il nuovo servizio intermodale di Ita Airways, Fco Connect, è ora acquistabile anche all’estero. Grazie a un accordo appena siglato con AccessRail, il biglietto treno+aereo lanciato dal vettore, insieme ad Aeroporti di Roma e Trenitalia, è disponibile anche per i passeggeri che viaggiano via treno in Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda e Regno Unito.

Il ticket combinato è acquistabile su tutti i canali digitali e le biglietterie di Ita, tramite le agenzie abilitate, nonché attraverso il Contact Center ITA Airways.



Grazie all’accordo con la piattaforma intermodale, i passeggeri della compagnia aerea potranno quindi combinare viaggi con Renfe via Madrid e Barcellona; North East Railway/Great Western Railways/ National Express / Avanti West via Londra; SBB Swiss Railways via Zurigo e Ginevra, SNBC via Amsterdam e Bruxelles.