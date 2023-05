14:45

È un balzo in avanti notevole quello fatto registrare dal traffico aereo internazionale a marzo. Nell’ultimo report della Iata emerge come il recupero sul 2019 abbia ormai raggiunto l’88% del totale, grazie anche ai primi effetti delle riaperture in Cina.

Non a caso scorporando i dati emerge come l’incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno si attesti al 57%, dato che però sale al 69% se si esclude il traffico domestico. E su quest’ultimo fronte arriva anche un’altra buona notizia: il traffico totale ammonta al 99% dei numeri del 2019.



“Le vendite di biglietti per viaggi nazionali e internazionali danno tutte le indicazioni che la forte crescita continuerà nella stagione estiva di punta dell'emisfero settentrionale”, ha commentato il direttore generale Willie Walsh.