Ripartono i voli da Venezia verso Canada e Usa di Air Transat

15:06

Riprende l’impegno sull’Italia Air Transat, con la ripartenza dei voli diretti fra la Penisola e il Canada dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per Montreal e Toronto che opereranno rispettivamente dal 22 maggio e dal 10 giugno.

A maggio il vettore opererà 1 volo diretto da Venezia a Montreal che diventeranno due a settimana, il lunedì e il venerdì, da giugno, mentre 1 volo settimanale, il sabato, sarà operato da Venezia a Toronto.



Inoltre, grazie ai voli in connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest alla scoperta delle Montagne Rocciose verso Vancouver e Calgary.



Air Transat offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.



La novità dell’estate 2023 è il programma di connessione internazionale, grazie al quale i passeggeri in partenza da Venezia possono ora raggiungere dal 29 maggio Los Angeles con 2 voli alla settimana, via Montreal.