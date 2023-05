15:46

E’ stato rinviato lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo che avrebbe rischiato di mettere in ginocchio i collegamenti sulla Penisola, considerando anche che le alternative via treno, a causa delle conseguenze del maltempo, sarebbero state altrettanto difficoltose. La nuova data per lo stop è stata fissata per il 4 giugno.

La decisione è stata presa in seguito alle richieste del Governo ai sindacati di sospendere l’agitazione in virtù dello stato di massima emergenza in cui versa il Paese al momento nel Centro Italia. L’annuncio è stato dato dallo stesso ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di un question time alla Camera.



Inizialmente la sospensione era stata concordata per quanto concerneva il territorio dell’Emilia Romagna, salvo posi estenderla a tutto il Paese, rinviando lo sciopero al mese di giugno.