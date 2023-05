09:27

Si avvicina la scadenza per presentare le domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori di Blue Panorama in vista della prima adunanza di esame delle stesse, fissata per il prossimo 21 giugno.

Chi non ha ancora effettuato le richieste avrà tempo fino a lunedì prossimo, 22 maggio: la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura lg87.2022milano@pecliquidazionigiudiziali.it.



Incognite sull'asta

Ancora nessuna notizia ufficiale invece in merito alla gara d’asta indetta per la cessione dell’intero ramo d’azienda della compagnia aerea del Gruppo Uvet di Luca Patanè, con prezzo base a 500mila euro. La prima scadenza era stata infatti fissata per lo scorso 28 marzo, ma si suppone sia stata effettuata una proroga, la cui data al momento non è stata ancora comunicata.