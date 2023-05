Ita-Lufthansa, l'attesa: al G7 confronto tra la premier Meloni e il cancelliere Scholz

10:25

Cresce l’attesa per la firma definitiva dell’accordo tra Lufthansa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cessione del 40 per cento di Ita Airways, dopo che un’altra settimana è trascorsa con un nulla di fatto. Le parti comunque continuano a fare trapelare ottimismo sull’esito positivo delle trattative.

Tra le novità si registra in particolare il colloquio avuto durante il G7 in Giappone dal premier Giorgia Meloni con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che avrebbe visto, tra i passaggi, anche la questione Ita-Lufthansa, vista in maniera positiva da entrambi le parti anche per le possibili sinergie che si potrebbero creare in futuro tra i due Paesi.



Secondo quanto riportato dall’Agi, comunque, le trattative sarebbero ora solo in una fase di limatura degli ultimi dettagli, in particolare per quanto riguarda il post acquisizione e il tema scottante delle eventuali cause degli ex dipendenti Alitalia.