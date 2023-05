Francia, formalizzato il divieto dei voli a corto raggio

14:39

Il divieto di volo a corto raggio in Francia è entrato ufficialmente in vigore.

Il provvedimento vieta i voli interni più brevi, quelli cioè che sono possibili in treno in meno di due ore e mezza.

La norma, come riporta Travelmole, è stata ufficializzata oggi con un decreto anche se è in vigore da tempo. Era già inclusa in una legge sul clima del 2021, ma le compagnie aeree avevano chiesto chiarimenti alla Commissione europea per verificare se fosse legale.

Il divieto di volo riguarda principalmente i servizi da Parigi a città come Nantes, Lione e Bordeaux.



La legge vieta i voli fintanto che i servizi ferroviari alternativi siano frequenti e ben collegati e possano accogliere i passeggeri extra che hanno viaggiato fino ad ora in aereo. In quest’ottica devono esserci servizi regolari che consentano viaggi di andata e ritorno in giornata.

La norma si applica ai voli commerciali ma non a quelli dei jet privati.