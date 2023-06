Aeroporto dell'Umbria, la crescita continua: da oggi il nuovo volo Aeroitalia su Olbia

14:55

Altro mese da ricordare per l’aeroporto internazionale dell’Umbria che oggi saluto il nuovo volo Aeroitalia per Olbia e che - anche grazie alla riattivazione dei collegamenti British Airways con Londra Heathrow e Transavia con Rotterdam - ha chiuso maggio con 57.025 passeggeri transitati, superando il record storico registrato appena un mese prima con un incremento di 53 puti percentuali per il traffico passeggeri.

Costantemente in crescita il tasso di riempimento degli aeromobili mentre, rispetto al maggio 2019, l’aumento del traffico passeggeri è del 166%, con un +110% relativo ai movimenti aerei.



Incrementi a doppia cifra

Per quanto riguarda i primi cinque mesi dell’anno, sono stati 173.627 i passeggeri transitati (+83% sul 2022 e +125% sul 2019) e 1.986 i movimenti aerei (+12% sul 2022 e +61% sul 2019).



Tra le rotte più richieste quella nuova di Ryanair per Cracovia, che registra un tasso di riempimento del 90%, seguita dai collegamenti per Catania e Barcellona.



Il nuovo volo

Londra si conferma, invece, la destinazione che ha generato più traffico, con oltre 10mila passeggeri e 10 frequenze settimanali.

Tra le novità il collegamento Aeroitalia con Olbia, che parte oggi e sarà operativo fino al 10 settembre con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica.