Norse apre la vendita dei biglietti per il volo su Miami

12:07

Nuova destinazione per Norse Atlantic Airways, che ha aperto la vendita dei biglietti per il volo da Londra Gatwick a Miami, pronto a decollo dal prossimo 18 settembre.

La rotta sarà operata 4 volte a settimana per tutta la stagione invernale, sui Dreamliner che mettono a disposizione 2 scelte di servizio: Economy e Premium.



“Miami ha alti livelli di domanda di passeggeri, con volumi di traffico, sia diretto che in coincidenza, maggiori rispetto ad altri aeroporti della regione” sottolinea Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic, per motivare la scelta di concentrare i servizi sulla città della Florida.



Attualmente, infatti, il vettore serve anche Fort Lauderdale, ma i clienti che hanno scelto questa rotta dopo il 17 settembre verranno riprenotati sul servizio per Miami o potranno scegliere il rimborso del biglietto.