di Lino Vuotto

08:03

Una programmazione ormai completa con in aggiunta una serie di opportunità di voli in connessione via Montreal su destinazioni quali Quebec City, Vancouver e Calgary, ma anche Caraibi e Stati Uniti (San Francisco da Roma e Los Angeles da Venezia in particolare). E poi le opportunità derivanti dal code share con Porter Airlines. E’ una summer molto ricca quella messa in campo da Air Transat, che punta a riconfermarsi vettore leisure di riferimento sull’asse Italia Canada.

“Quest’anno possiamo anche contare su un trend della domanda mai visto prima – sottolinea Tiziana Della Serra, m. d. di Rephouse, gsa per l’Italia di Air Transat – con tassi di riempimento, in particolare su Roma, già oggi intorno all’80 per cento. Dal Canada la richiesta è veramente senza precedenti”.



Nella programmazione italiana anche quest’anno sono presenti il doppio volo su Roma giornaliero in alta stagione (da Montreal e Toronto), il bisettimanale su Venezia da Montreal e il settimanale da Toronto e infine, appena partito, l’unicum di Air Transat ovvero il Lamezia-Toronto, anch’esso settimanale. “Tutta questa programmazione è stata già confermata per il 2024 – aggiunge al manager – e i voli sono già in vendita. Nelle prossime settimane si faranno poi le valutazioni se introdurre novità”. Niente da fare invece su eventuali estensioni in inverno, “un periodo in cui la compagnia sceglie rotte a maggiore redditività per la stagione”.



A determinare l’andamento positivo anche il supporto del trade “per noi determinante”, conclude.