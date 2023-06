Paris Air Show, le previsioni di Boeing: nei prossimi vent’anni oltre 42mila nuovi aerei

10:46

Con l’apertura dell’edizione 2023 del Paris Air Show, durante il quale sono attesi molti annunci sul fronte degli ordini da parte delle compagnie aeree, arrivano puntuali anche le previsioni della Boeing per il prossimo ventennio. E il colosso americano alza le stime rispetto allo scorso anno, arrivando a ipotizzare la necessità sul mercato di ben 42.600 velivoli.

Secondo Boeing quella a cui si sta assistendo nel post pandemia è una ripresa della domanda che supera ogni attesa e dimostra che la necessità di aerei, anche e soprattutto per il lungo raggio, sarà sempre più alta. Infatti per questo segmento dovranno essere prodotti circa 7.500 aeromobili, il 15 per cento del totale, mentre la parte del leone la faranno ancora gli aeromobili per corto e medio raggio.



Per quanto riguarda il valore economico, l’impatto diretto è stimato in 8mila miliardi di dollari a cui ne vanno aggiunti altro 4 relativi all’indotto.